Vor rund einem Jahr wurde von Martin Anner beim Regierungsrat des Kantons Aargau eine Abstimmungsbeschwerde gegen die von der Gemeindeversammlung Gebenstorf am 22. Juni gefassten Kreditbeschlüsse für die Sanierung der Staldenstrasse und Sandstrasse 12A-20B eingereicht. Mit der Beschwerde wurden verfahrensrechtliche Fehler gerügt – namentlich die Missachtung der Ausstandspflicht von Gemeinderätin Giovanna Miceli und Mitglied der SP Gebenstorf und deren Angehörigen – und beantragt, dass die beiden gefassten Kreditbeschlüsse aufgehoben werden sollen. Geltend gemacht wurde unter anderem, dass Giovanna Miceli Grundeigentümerin angrenzend an die Sand- und Staldenstrasse sei und nach der Sanierung sowie Änderung Vorteile haben werde. Ihr wurden persönliche Interessen am Ausgang der damaligen Abstimmung unterstellt.

Der Regierungsrat hatte in der Folge die Abstimmungsbeschwerde abgewiesen. Martin Anner zog diesen Entscheid an das Verwaltungsgericht Aargau weiter. In der Zwischenzeit liegt auch der Entscheid des Verwaltungsgerichts vor, mit welchem die Beschwerde erwartungsgemäss vollumfänglich abgewiesen wurde und Martin Anner unterlegen ist. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts ist in der Zwischenzeit in Rechtskraft erwachsen.

Die SP Gebenstorf ist erfreut über den Ausgang dieses Verfahrens, hatte diesen aber auch erwartet!