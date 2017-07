Auf unterschiedliche Art trafen am Mittwoch Nachmittag 24 interessierte Senioren der Wandergruppe Erlinsbach AG beim Informationszentrum der Baustelle Eppenbergtunnel in der Wöschnau ein. Die einen kamen zu Fuss, andere mit dem PW und die meisten mit dem Bus.

Im kleinen Pavillon erhielten wir in einem Vortrag einen Überblick Über das gesamte Projekt. Auch erfuhren wir Details über Geologie, Kapazitäten, Notausstiege, Kosten und noch vieles mehr. Nach einer solchen Fülle an Informationen war es an der Zeit zu Kaffee und Kuchen überzugehen.

Der Ausstellungspavillon ist um einiges grösser. Hier wird einem das ganze Ausbauvorhaben an verschiedenen Modellen gezeigt.

Nach einem herzlichen Dankeschön an den Baustellenführer machten wir uns frisch gestärkt auf den Weg nach Schönenwerd, wo wir in der Gartenwirtschaft des Fat'n Happy(ehemals Eule) den Nachmittag bei einen kühlen Bier und einem feinen Zvieri ausklingen liessen.

Kari Windisch