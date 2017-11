Der Samariterverein Würenlingen bedankt sich recht herzlich für den regen Suppenkauf am 11. Nov. 2017 beim alljährlichen Suppentag. So konnten wir mit dem Reinerlös von Fr. 1500.00 den Verein „Haus der Sonne“ in Döttingen unterstützen.

Ein grosses Dankeschön richten wir an die Jagd-Gesellschaft Bachhalde in Endingen, die wiederum in diesem Jahr durch den Suppenkauf, einen grosszügigen Betrag spendete. Der Samariterverein Würenlingen durfte den Jägern zu ihrem 80. Jubiläum gratulieren und ihnen ein kleines Präsent überreichen.



Gerne bedanken wir uns auch bei der Dorfbevölkerung von Würenlingen, die trotz Dauerregen an diesem Tag, unsere Spendenaktion beim Gemeindehausplatz und Weissenstein mit dem Suppenkauf tatkräftig unterstütze.

Unser traditioneller Suppentag wird im nächsten Jahr wiederum zur gleichen Zeit angeboten und bestimmt finden wir wieder eine gute, gemeinnützige Institution für die Spenden aus dem „Suppen-mit Spatz-Verkauf“.



Sabine Baumgartner