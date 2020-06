Vita-Parcours von Lockdown zur Lockerung

Zuerst musste das Sturmholz vom Tief Sabine 10./11.2.2020 auf dem Vita-Parcours Balsthal entfernt werden. Genau zum richtigen Zeitpunkt, waren die Zurich Vita-parcours in Coronazeiten doch gefragter denn je. In diesen schwierigen Zeiten sind sie eine hervorragende Möglichkeit, sich draussen in der Natur zu bewegen, zu trainieren, Körper, Geist und Seele Gutes zu tun. Der Gesundheitsparcours wurde kürzlich von der Männerriege Balsthal wieder sicher gemacht. Der Verein kann in diesem Jahr den 100 Geburtstag feiern und pflegt seit Jahrzehnten in Fronarbeit diese Outdoor Anlage.

Fritz Moser