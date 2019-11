Volksmusik-Stubete in Trimbach

Regenwetter, eine Einladung um an einer Volksmusik-Stubete teilzunehmen, ob zum Musizieren, Tanzen oder auch nur zum Zuhören und Geniessen. So geschehen am 03. November 2019 um 13.00 Uhr im Bowling-Center in Trimbach.

Vice-Präsident Peter Schneider konnte zur 16. Stubete in Trimbach wiederum zahlreiche Musikantinnen und Musikanten - sowie viele Freunde der Volksmusik begrüssen. Besonderen Gruss galt unserer Präsidentin Dorli Hammer. Nach langer Abwesenheit konnte Sie in Begleitung ihres Bruders an diesem Anlass teilnehmen und genoss es wieder einmal sich mit den vielen Volksmusik-Freunden unterhalten zu können. Als um 13 Uhr die erste Formation aufzuspielen begann,

war das Restaurant schon bis auf den letzten Platz besetzt. Was schon an den letzten Stubeten ersichtlich war, es kommen immer mehr komplette Formationen, das wertet natürlich einen solchen Anlass auf. Insgesamt spielten an diesem Nachmittag 13 Gruppen schöne und vielfältige Volksmusik.

Toll war auch der Auftritt vom Ländlerquartett „Edelwyss“, die dann – die sonst schon sehr gute Stimmung – nochmals so richtig anheitzten.

Es war wieder eine gelungene Volksmusik-Stubete und für das kulinarische war das nette Service-Personal prompt zur Stelle und so möchten wir der Wirte-Familie Küpfer und dem ganzen Team recht herzlich Danke sagen für ihre Gastfreundschaft und wir sind am 08. März 2020 gerne wieder ein weiteres – zum 17. Mal - im Bowling-Center in Trimbach.

Weitere Bilder von der VSV-Stubete in Trimbach und allgemeine Angaben vom VSV finden Sie auf unserer Homepage-Seite:

www.volksmusik-solothurn.ch

NICHT VERGESSEN:

Am Sonntag, 26. Januar 2020 findet ab 10.30 Uhr im Airport-Hotel in 2540 Grenchen die GV des VSV Kanton Solothurn statt. Ab 13 Uhr startet dann die traditionelle GV-Stubete. Der Vorstand freut sich jetzt schon auf ein zahlreiches Erscheinen.