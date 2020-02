Von Kindern für Kinder - Schulhaus Kleinwangen unterstützt die Stiftung Theodora

Im Dezember fand in Wangen bei Olten der Weihnachtsmarkt des Schulhauses Kleinwangen statt. Verkauft wurden vor allem von den Kindern liebevoll hergestellte Sachen, aber auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Der ganze Erlös von 3000.- Franken kam der Stiftung Theodora zu Gute. Ende Januar konnte nun diese Spende in Form eines Checks an eine Vertreterin der Stiftung übergeben werden.

Die Stiftung Theodora verfolgt seit 1993 das Ziel, den Alltag von Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen mit Freude und Lachen aufzuheitern. Heute organisiert und finanziert die als gemeinnützig anerkannte Stiftung jede Woche den Besuch von 62 Profi-Artisten in 35 Spitälern und 29 Institutionen für Kinder mit Behinderung in der Schweiz. Aktuell befinden sich 22 Personen in der Ausbildung zur Traumdoktorin beziehungsweise zum Traumdoktor.

Mehr Informationen zu dieser Stiftung findet man auf der Homepage www.theodora.org