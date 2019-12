Von Lausen nach Frenkendorf - immer schön der Ergolz entlang

Dies machten wir schon einmal vor 3 Jahren. Also immer schön der Ergolz entlang. Also taten wir es erneut am Montag, den 30. Dezember 2019. Total waren wir 3 Stunden unterwegs. Zunächst mit dem Bus von Frenkendorf via Liestal nach Lausen. Ausgestiegen sind wir dann bei der Haltestelle von der Gemeinde Lausen. Und von dort schön zu Fuss den immer gut ausgeschriebenen gelb markierten Wegweisern entlang. Man hätte sogar bis Basel wandern können. Wir waren überrascht was da alles für neue Wohnungen in Lausen gebaut wurden. Dann waren wir auf einmal in Liestal, dort wo die Frenke in die Ergolz fliesst. Auch hier viele neue Geschäftshäuser wie auch Wohnblöcke. Und zurück zu der Frenke und der Ergolz. Gemeinsam fliessen sie dann doch in Augst in den Rhein. Und der Rhein schlussendlich fliesst in die Nordsee. Diese Wanderroute kann man allen in unserer Gegend empfehlen. Warum? Man würde staunen was Lausen wie auch Liestal zu bieten haben. Neubauten noch und noch. So auch Geschäftshäuser ebenso. Ein paar Bilder hier sollen es verdeutlichen.