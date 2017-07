Vorbereitungsspiel FC Frenkendorf 5. Liga - SV Muttenz 5. Liga 2 : 7 ( 1 : 4 )

Ein Spiel mit viel Toren, so kann man dieses Spiel bezeichnen. Dann auch dies, wenn es Ferien hat, dann hat es auch nicht alle die Spieler, die dann auch in der Meisterschaft spielen. Zum Spiel: Schon nach 15 Minuten hiess es 0 : 3 für den SV Muttenz. Frenkendorf war überrascht in der Kaltschnäuzigkeit in der Verwertung von Tormöglichkeiten vom SV Muttenz. Danach war es beidseitig ein ausgeglichenes Spiel. In der 31. Minute dann doch das 0 : 4 für die Gäste. Ein Fehler von der Frenkendörfer Verteidigung. Und dann das 1 : 4, ein Eigengoal von einem Spieler vom SV Muttenz. Mit diesem Ergebnis ging man in die verdiente Pause. Nach der Pause, kaum hatte der Schiri angepfiffen, ein Weitschuss eines Spielers vom SV Muttenz und es hiess 1 : 5. Und Frenkendorf kämpfte trotz allem weiter: So gelang einem Stürmer dann in der 65. Minute die Resultats Verbesserung zum 2 : 5. Tore gab es jedoch weiter, einfach ein Weitschuss für Muttenz zum 2 : 6 in der 74. Minute. Schön heraus gespielt von Stürmern vom SV Muttenz. Kurz vor Schluss vom Spiel in der 86. Minute dann auch noch das 2 : 7 für den SV Muttenz. Eine Niederlage ist immer schmerzlich, jedoch muss erwähnt werden, dass es Ferienzeit ist. Beim FC Frenkendorf hatte es auch viele Abwesende, die dann später zur Mannschaft stossen. Einfach ein Vorbereitungsspiel auf die Meisterschaft, so kann man es als Trainer vom FC Frenkendorf doch sagen. Und der Trainer vom SV Muttenz wird befriedigt die Heimreise nach Muttenz angetreten haben.