Das war der Titel in der Senioren-Arena als es um das Thema „Loslassen, Aufräumen“ ging. Zuerst stellte die Psychotherapeutin Frau Romy Tafra einige Fragen und Antworten an die gesamte Gruppe: Platz schaffen, in dem losgelassen wird. So entstehen neue Räume und Gedanken. Der Einzug ins Altersheim oder eine kleinere Wohnung kann zu einer grossen Herausforderung werden. Das alte Leben aufgeben und sich auf neue Lebensumstände und Begebenheiten einlassen. Ein Umzug stellt sowohl soziale als auch örtliche Veränderungen dar. Heraus aus dem alten Umfeld, den alten vier Wänden, in denen man so viel erlebt und mitgemacht hat. Herein in einen neuen Lebensabschnitt mit neuen Aufgaben und Zielen.



Eine Seniorin, die in Mitten eines Räumungsprozesses steckt, teilte in einem persönlichen Erfahrungsbericht mit, dass neben praktischen Problem auch Emotionen und Gefühle Hürden darstellen können. Sie stellt sich täglich viele unterschiedliche Fragen und traf darauf auch Entscheidungen: Was mache ich mit den Büchern, dem Klavier, mit den Fotos usw. Wie und wo diverse Sachen verschenkt, verkauft oder entsorgt werden kann erzählte sie den anderen Teilnehmern auch.



Im zweiten Teil erzählte Emil Schmid, der auch bekannt von Onkel Tom’s Brocki ist von seinen unterschiedlichsten und langjährigen Erfahrungen. Was sollte behalten, was besser weggeworfen werden? Hier kommt das individuelle Loslassen zum Ausdruck; einige Menschen gehen es pragmatisch an, für andere ist es ein sehr schwerer und langer Prozess. Über die unterschiedlichen Wertvorstellungen von für Personen lieb gewordenen Sachen sprach Herr Schmid auch. Im Brockenhaus können Möbel fast nicht mehr verkauft werden. Daher ist eine Entsorgung oft unvermeidlich und dabei muss das Recycling fachgerecht angewendet werden. Mit Menschen in Ausnahmesituationen hat Herr Schmid im Alltag sehr oft zu tun auch wenn es sich nur um die Unterstützung beim Umzug handelt. Seine Ausführungen und Erklärungen wurden in der Senioren-Arena oft mit einem verständnisvollen Nicken, einem Schmunzeln oder manchmal auch mit Betroffenheit erwidert.



Abschliessend noch ein Zitat aus dem Buch von Amseln Grün, welches zufällig beim Aussortieren gefunden wurde und sehr passend ist: „Jeder Aufbruch macht Angst, denn Altes, Vertrautes muss abgebrochen werden. Und während ich abbreche, weiss ich noch nicht, was auf mich zukommt!“