Die diesjährige Generalversammlung der CVP Baden fand Ende Juni im Kulturlokal Werkk statt. Auf dem Programm standen die Jahresrückblicke der Fraktions- und Partei-Präsidenten, der Wahlkampfauftakt, die Präsentation der FDP- und CVP-Stadtratskandidaten sowie die Nomination für die Einwohnerratswahlen.

Rückblick Jahresbericht des Co-Präsidenten Simon Binder

Im CVP-Parteijahr 2016/2017 fanden verschiedene Anlässe statt: Die aussergewöhnliche Generalversammlung mitten in der Baustelle des Schulhausplatzes im Juni 2016, der spannende Vortrag von Josef Sachs am „Apéro Frisch“ in der Villa Boveri und die Bezirksrichter- und Grossratswahlen im Herbst. Toni Suter, unser langjähriges Einwohnerratsmitglied, verliess die Fraktion per Ende 2016. Zudem trat Reto Huber aus dem Vorstand der CVP zurück. Simon Binder rutschte als Fraktionsmitglied nach. Im Dezember 2016 befand sich die CVP Baden in einer Luxussituation: Es meldeten sich drei valable CVP-Mitglieder für den Sitz des Stadtammanns. Nach internen Beratungen wurde anlässlich der Nominationsversammlung Markus Schneider als Stadtrat- und Stadtammann-Kandidat, sowie Matthias Gotter als Stadtratskandidat von einer deutlichen Mehrheit der anwesenden CVP-Mitglieder nominiert. Die CVP dankt den unterlegen Kandidaten Reto Schmid und Beni Schmid für das faire Verhalten und die Unterstützung der nominierten Kandidaten.

Rückblick Jahresbericht des Fraktionspräsidenten Peter Conrad

Die CVP-Fraktion, bestehend aus acht Mitgliedern, nahm im Jahr 2016 an sieben Einwohnerratssitzungen teil. Die Stimmung im Rat und die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg hat sich stark verbessert. Die Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien funktioniert. Schwerpunkte in diesen Jahren waren die Bäder, die Schulraumplanung, die Überführung des Pflegezentrums in eine private Gesellschaft und das neue Energieleitbild. In nächster Zeit werden uns verschiedene Immobilienprojekte, beispielsweise in Zusammenhang mit der Schulraumplanung, aber auch die Sanierung der Villa Langmatt beschäftigten.

Wahlherbst 2017

Die beiden Kandidaten Markus Schneider als Stadtammann und Matthias Gotter als Stadtrat haben ihre Ziele für die Stadt Baden präsentiert. Diese Ziele können nur umgesetzt werden, wenn die Zusammenarbeit mit anderen Parteien verstärkt und eine bürgerliche Mehrheit im Stadtrat erreicht wird. Die Zusammenarbeit mit der FDP wurde in den letzten Monaten verstärkt. Die FDP-Stadtratskandidaten Andrea Libardi und Philipp Ramseier stellten sich an der GV vor. Die CVP Baden ist überzeugt, dass der bürgerliche Schulterschluss dazu beitragen wird, gestärkt aus den Wahlen zu gehen.

Sarah Wiederkehr stellte das Wahlkampfprogramm für die Wahlen im Herbst 2017 vor. Der Hauptslogan der Kampagne lautet "Liefere statt Lafere". Themenschwerpunkte sind Wirtschaft, Bildung & Kultur, Infrastruktur & Verkehr.

Die Wahlkampf- und Parteileitung dankt den Kandidierenden, welche sich für die Einwohnerratswahlen am 24. September 2017 für die CVP zur Wahl stellen und unsere Partei-Arbeit aktiv unterstützen. Auf der CVP-Einwohnerratsliste finden sich folgende Kandidierende: Simon Binder (bisher), Beatrice Bürgler (bisher), Peter Conrad (bisher), Roland Eglin (bisher), Karim Twerenbold (bisher), Mathias Schickel (bisher), Antonio Ventre (bisher), Sarah Wiederkehr (bisher), Andreas Hübscher (Vorstand), Loris Gazotto (Strategiekommission), Merve Kutay (Vorstand), Carlo Possenti (Co-Präsident), Thomi Bräm, Vanessa Bugmann, Günes Baltici, Cherinne Derbala, Paul Koller, Susanne Kümmerli-Senn, Judith Moser, Sylvia Schibli, Anton Sieber, Kurt Wiedemeier. Ausserdem stellen sich Hannes Baumann (Schulpflege) und Marc Vogelsang (Steuerkommission) wieder zur Verfügung.

Dr. Gerhard Pfister, Partei-Präsident CVP Schweiz, stärkt der CVP Baden den Rücken

Der Partei-Präsident der CVP Schweiz begrüsste die Gäste und freut sich über den engagierten Wahlkampf. Die CVP Baden schicke einen bewährten und engagierten Vizeammann ins Rennen um das Stadtammann-Amt, so Pfister. Das strategische Ziel der CVP Schweiz sei, mittelfristig wieder Stimmen zu gewinnen. In Solothurn, in Neuenburg (kleine CVP), aber auch im Wallis sind gemäss Pfister erste Erfolge sichtbar und die CVP habe zugelegt. Die CVP müsse mehr aus der Mitte heraus provozieren, so dass sich die Wählerinnen und Wähler mit der CVP auseinandersetzen. Gerhard Pfister stärkt der CVP Baden den Rücken für den Wahlkampf und freut sich mit ihr auf einen erfolgreichen Wahlherbst.

CVP-Fraktion Baden, Mathias Schickel – CVP-Vorstand, Merve Kutay

