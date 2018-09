Vom 24. bis 27. September 2018 wurde die alljährliche Wallfahrt nach Altötting durchgeführt, mit dem Car der Gerberreisen Matzendorf. Die Gruppe wurde begleitet durch Pater Paul Rozetter, er zelebrierte eindrückliche Gottesdienste. Am zweiten Tag wurde das Geburtshaus von Bruder Konrad in Parzham besucht. Es war ein ganz besonderes eindrückliches Erlebnis. Zudem konnten in Altötting viele Sehenswürdigkeiten besucht werden, Panorama Kreuzigung Christi, Schatzkammer, Diorama-Schau, Wallfahrt und Heimatmuseum etc.. Im Hotel 12 Apostel wurde die Gruppe mit Speis und Trank verwöhnt. Es war eine eindrückliche und besinnliche Wallfahrt mit vielen speziellen Erlebnissen.

Auch im nächsten Jahr wird die Wallfahrt vom 23. bis 26. September 2019 stattfinden. Wer Interesse hat mit dabei zu sein melde sich bei Allemann René, Höhenweg 490, 4716 Welschenrohr Telefon 032 639 12 23 Mobil 079 406 01 94 E Mail allemann.rene@ggs.ch es sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen.