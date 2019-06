Die Ü-70-jährigen Einwohner der Gemeinde Walterswil kommen jedes Jahr in den Genuss eines Seniorenausfluges. Immer abwechslungsweise wird dieser von den Landfrauen oder von der Einwohnergemeinde organisiert. In diesem Jahr war die Gemeinde an der Reihe und verschickte Ende April die entsprechenden Einladungen. Ende Mai trafen sich 52 Personen bei idealem Wetter und waren gespannt, was da wohl auf sie zukommen werde. Pünktlich um 9.30 Uhr machte sich unser Car auf den Weg Richtung Innerschweiz. Der Chauffeur kannte die Gegend in- und auswendig und konnte uns viele Informationen über die schöne Landschaft und zu den Ortschaften geben. Via Rudertal, Freiamt erreichten wir unser Restaurant in Morgarten mit Blick auf den schönen Ägerisee. Dort nahmen wir unser wohlverdientes Mittagessen ein. Danach hiess es «Leinen los»: Denn Kaffee und Dessert konnten wir auf einer anschliessenden einstündigen Schiffsrundfahrt auf dem Ägerisee geniessen. Und schon hiess es wieder einsteigen und die Heimfahrt über Sattel, Immensee, Sempach konnte beginnen. Müde und mit vielen neuen Eindrücken reicher, kamen wir gesund und munter wieder in Walterswil an.