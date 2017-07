Die Naturfreunde aus dem Oberfreiamt mussten früh aufstehen, damit sie um 08.30 bei der Talstation Kies im Niederntal oberhalb von Schwanden im Kanton Glarus bereit standen. Mit der Gondel ging es hoch auf die Mettmenalp. Tagesziel der Wanderung war die Umrundung des Gandstocks. Das Gebiet ist seit über 450 Jahren nicht nur das älteste Wildschutzgebiet Europas, sondern mit seiner Fläche von 106 Quadratkilometern auch eines der grössten der Schweiz.

Um aufzuwärmen marschierte man zuerst mal um den See herum. Es wurde die wunderbare Flora bewundert. Dann ging es in einem Rutsch 600 Höhenmeter hoch bis am Berglimattsee. Nebelschwaden veränderten dauernd die Sicht auf die umliegenden Berge. Trotz eines kalten zügigen Windes gingen alle kurzärmelig, der steile Aufstieg zur Lauialp brachte jeden zum Schwitzen. Dann führte der Weg bergab und Staunen war angesagt. Das Resultat des ältesten Wildschutzgebietes war nun ersichtlich. Mindestens 30 Gämse und viele Murmeltiere konnte man beobachten, ein einmaliges Schauspiel. Möglich war das, weil keine entgegenkommende Wanderer unterwegs waren. Das Mittagessen wurde dann mit Sicht auf die spielenden Murmeltiere eingenommen.

Das Gelände ist sehr abwechslungsreich, mal überzogen von Alpenrosen, mal ging es über Wiesen, mal steil, mal flach. Kurz nach Mittag kam das Naturfreundehaus Mettmen in Sicht, das Ziel.

Ch. Meier