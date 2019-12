Weihnachten ist die Zeit zum Danke sagen

Wenn man eine Familie ist, die sich bemüht, dass man anderen Menschen eine Freude bereitet, so ist das möglich, jedoch nur, wenn man sieht, dass viele es auch so sehen. Warum schreibe ich dies? Ganz einfach, so sehen wir heute, dass die Welt im Moment in argen Nöten steckt. Und ist man auch noch im Facebook, da sieht man, dass viele immer die Fehler bei den anderen suchen.

Nur jetzt will ich nur dies tun? Einfach allen sagen, die uns als Familie bei Aufgaben im Sport oder auch in anderen Angelegenheiten, immer tatkräftig untstützt haben. Merci, Danke. Und der Basellandschaftlichen Zeitung möchte ich sagen, einfach gut, dass es diese Zeitung noch gibt. Warum? Schreibt man etwas als Leserbrief und es kommt dann in der Zeitung, so kommen viele Leute auf einem zu und sagen einfach dies, DANKE, man sähe es auch so.

Meine Frau und ich sind selbst überrascht, dass dies die Leute so sehen und es auch dann immer aufmerksam lesen. Nur eben, das hört man dann auch, leider kann man es nicht selbst so schreiben. Wenn ja, man würde es auch tun. Eben so manches gerne hinaus schreien, was man so ungerecht findet in dieser Welt. Darum auch die Weihnachtswünsche von uns an alle, die hie und da auch in diese gratis Homepage gehen. Auch hier konnte ich feststellen, dass es viele auch tun lesen.

Mache ja in E-Mails auch darauf aufmerksam. Viele meiner Facebook Friends, es sind viele in der ganzen Welt, die lesen heute die bz. Wenigstens sagt man es uns. Dann sogar auf der Strasse zum Einkaufen oder auch wo anders wird man darauf angesprochen. Ja, einige schreiben sogar uns sogar einen Brief und finden es einfach formidable.