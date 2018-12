Weihnachtsessen Seniorenmittagstisch am 20. Dezember 2018

Ja, man wird älter, dann ist es wichtig, dass man nicht in der Einsamkeit versinkt. Und so auch bei uns in der Familie, jetzt sind wir auch dabei bei Leuten, die gerne gemeinsam ein gutes Essen mögen, dann auch hie und da singen. Und sich austauschen über dieses und jenes Thema privat oder vom Dorf, ja es kann auch die Politik sein. Und am 20. Dezember 2018 sind wir eingeladen gewesen zum gemeinsamen Weihnachtsessen. Die Bilder zeigen es, eben was es zum Essen gab. Und die Leute, die es kochen, dann es auch zu Tische bringen, dass sind freiwillige Leute, die hier dies alles wunderbar gestalten. Und dies ist auch zu sagen, dass es auch einen Sponsor "Evangelisch Reformierte Kirche" von Frenkendorf für dieses Weihnachtsessen an diesem Donnerstag, den 20. Dezember 2018 hatte, also 4 Tage vor dem Heiligen Abend. Pfarrer Peter Leuenberger ist oft zu Gast, so dass es wenigstens auch noch jemand von der Jugendmannschaft zu Tische hat. Heute ist es auch Thomas Schweizer gewesen, der uns 2 Geschichten zu erzählen hatte. Dann haben wir auch Weihnachtslieder gesungen. Und zum Schluss wünschten sich alle schöne Weihnachten und eine guten Rutsch ins Jahr 2019. Und hat es Schulferien, dann ist auch kein Mittagstisch für uns Senioren. Am Donnerstag, den 10. Januar 2019, dann werden wir uns wieder sehen und vor dem Essen viel zu erzählen haben.