Am 6. Dezember fand in der „Schnüzi-Schüür“ in Fischbach-Göslikon die alljährliche Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren der Gemeinde statt.

Rund 90 Personen folgten der Einladung und genossen das Mittagessen in der weihnachtlich dekorierten Scheune. Zum Dessert gab es von den Firmlingen aus Fischbach-Göslikon und Niederwil ein selbstgemachtes Dessertbuffet!

Nach dem Essen besuchte der Samichlaus die Besucher der «Schüür». Ebenso sang der Schülerchor aus Fi-Gö ein paar Weihnachtslieder. Die feierliche Stimmung wurde von Antonio Giampà vom Gewerbeverein Reusstal mit einem Rotwein gekrönt. Traditionellerweise erhält jeder Gast eine Flasche als Weihnachtsgeschenk.

Ammann Walter Stierli und die Gemeinderätin Claudia Long besuchten die Gesellschaft und wünschten allen eine schöne Weihnachtsfeier und schöne Festtage. Ebenfalls bedankten sie sich bei den freiwilligen Helferinnen für die Organisation.

Barbara Kretz