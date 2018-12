Am Sonntag fand in der Stiftung Dankensberg in Beinwil am See der lange erwartete Herbstmarkt statt. Der Ansturm durch die Besucherinnen und Besucher begann pünktlich um 10 Uhr. Die an den verschiedenen Marktständen angebotenen Waren wie selbstgebackenes Brot, Zöpfe, Bretzeli usw. sowie verschiedene Konfitüren (natürlich auch selbst hergestellt) lockten die Käufer an; ebenso die vielen handgefertigten Arbeiten aus Wolle, Stoff, Holz etc. sowie die Schmuckgegenstände aus Silberdraht und Schmucksteinen.

Alles Sachen, die sich bestens als Geschenkartikel eignen. Es ist erstaunlich, wie viel Kreativität und handwerkliches Können hinter all den originellen Gegenständen stecken, die in vielen, vielen Arbeitsstunden von den Bewohnerinnen und Bewohnern im Dankensberg hergestellt wurden.

Auch der Flohmarkt war gut besucht und für manche hat sich die Suche nach einer Trouvaille gelohnt. Hier, neben all den liebenswerten, gepflegten Einzelstücken, konnte man sich auch gleich von der Spitex Beinwil/Birrwil den Blutdruck oder Blutzucker messen lassen; 117 Personen benützten die Gelegenheit, sich den Blutzucker kontrollieren zu lassen, 150 waren es für Blutdruck und Puls.

Dank grosszügigen Sponsoren gab es wiederum eine gut bestückte Tombola mit verlockenden Preisen (insgesamt 400 Treffer). Das Beizli, die Caféstube und der Raclettestand waren für das leibliche Wohl besorgt, was von den Besucherinnen und Besuchern sehr geschätzt und auch rege benützt wurde.

Auch wenn die Vorbereitungen für einen solchen Anlass enorm gross sind, hebt das gute Gelingen alle Anstrengungen wieder auf. Was bleibt, ist die Freude und die Erinnerung an einen durchwegs gelungenen und erfreulich gut besuchten Markttag im Dankensberg mit unvergesslicher Schmuck Ausstellung. Allen Mitarbeitenden, die freiwillig am Markt mitgeholfen haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihren Einsatz gedankt!