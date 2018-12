Der 2. Weihnachtsmarkt in Wallbach lockte trotz teilweise schlechtem Wetter viele Besucher an. So waren die meisten „Food-Anbieter“ am Samstagabend fast ausverkauft und mussten sich bis Sonntagmorgen wieder neu eindecken. Das breite Angebot von „Selbstgebasteltem aus dem Dorf“, von Getöpfertem, über Strick- und Häkelprodukte, BIO Produkte, Weihnachtsgebäck, Weihnachtsdeko, Adventskränze der Pfadi, Magnetschmuck, Ketten aus Schwemmholz, Geschenkartikel für Camping und Freizeit, spezielle Sorten von Senf und Essig, Modeschmuck, Holzspielsachen, Holzobjekte, grosses Angebot an Gipsengel bis zu Steinbilder und Mineralien, boten den Besuchern eine grosse Auswahl um sich bereits mit Weihnachtsgeschenken eindecken zu können. Kulinarisch wurde den Besuchern eine grosse Vielfalt von Köstlichkeiten zum Probieren angeboten. Über, mit Käse gefüllte Brote, Gerstensuppe, Würste und Schoggibananen vom Grill, Raclett, verschiedene Risottos bis hin zu vielen wunderbaren Süssigkeiten wurde alles geboten. Speziell für Kinder gab es am Samstag ein Ponyreiten und Kerzen ziehen. Auch dieses Jahr bot die Kaffeestube wieder köstliche Torten, Kuchen und diverse Kaffeecreationen in gemütlicher Atmosphäre an. Mit dem „Entzünden der Lichter“ am grossen Weihnachtsbaum im Zentrum von Wallbach übergab der Gewerbeverein feierlich den geschmückten Weihnachtsbaum der Wallbacher Bevölkerung. Als spezieller Gast, welcher die Ehre hatte die Lichter zu entzünden, durfte der Gewerbeverein Wallbach, Corina Obrist begrüssen, welche mehrfache Schweizermeisterin im Steinstossen ist. So hält Sie immer noch 2 Rekorde der Frauen und war in den letzten 9 Jahren ohne Unterbruch, Schweizermeisterin im Steinstossen. Rundum ein erfolgreicher zweiter Weihnachtsmarkt, welcher trotz teilweise regnerischem Wetter die Besucher nicht davon abhielt, nach Wallbach zu kommen. Der Gewerbeverein Wallbach als Organisator und die zufriedenen Marktteilnehmer danken allen Besucherinnen und Besucher und freuen sich schon jetzt auf die dritte Ausgabe im nächsten Jahr.

Alfons P.Kaufmann