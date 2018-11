Bis anhin kannten die Bewohner der Alters- und Pflegeheime National und Rosenau in Ennetbaden den feinen Wein des Weinguts Goldwand lediglich von Festivitäten oder von einem feinen Weisswein Risotto. Am vergangenen Mittwoch hatten die Bewohner nun erstmals die Möglichkeit, zwei der feinen Tropfen direkt aus Erzeugerhand zu versuchen. Michael Wetzel, Inhaber des Weinguts Goldwand, versetzte die etwa 30 betagten Interessenten mit Wort und Bild eindrücklich in die Arbeit als Weinbauer. Besonders beeindruckt hat viele Bewohner die Geschichte des Weinanbaus in Ennetbaden. «Wir haben früher selbst auf dem Gut mitgeholfen und gebuckelt. Es hat uns sehr beeindruckt, zu sehen, was die Söhne Wetzel aus dem Weingut ihrer Eltern gemacht haben.» so eine Bewohnerin des Alters- und Pflegeheims Rosenau.