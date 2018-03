Der Umgang mit Patientendaten wird ursprünglich streng geregelt. Trotzdem dürfen Aargauer Ärzte einem Inkassounternehmen die Patientendaten liefern. Ende Dezember des Jahres 2017 hat es sich jedoch herausgestellt, dass Patientendaten an ein großes Inkassounternehmen geliefert wurden und abhandengekommen sind. Ein Datenleck hat rund 33 000 Dateien mit persönlichen Angaben von Patienten aus einem Unternehmen der Eos-Gruppe verschwinden lassen. Eine Sachverhaltsabklärung im vorliegenden Fall soll klären, ob es zu frappierenden Mängeln im Datenschutz gekommen ist und ob die Weitergabe von Daten rechtens war. Datenschutzbeauftragter Adrian Lobsiger untersuchte den Vorgang. Es scheint der Fall vorzuliegen, dass zu viele Daten an das Inkassobüro übergeben wurden. Eigentlich werden Ärzte durch das Aargauer Gesundheitsgesetz gegenüber einem Inkassobüro von der Schweigepflicht entbunden.

Ein umfangreiches Datenleck

Das Datenleck ist bei einer Schweizer Tochter der Eos-Gruppe aufgekommen. Es handelt sich hierbei um eines der größten Inkassobüros innerhalb von Europa. 33 000 Datensätze sind verschwunden. Tausende Patienten in der Schweiz sind ihren Zahlungen von Arztrechnungen nicht nachgekommen. Ganze Krankenakten wurden als Belege übermittelt. Details aus den Behandlungen und Vorerkrankungen sind mit den Datensätzen entwendet worden. Nachdem vor allem in Deutschland die Datenschutzgesetze schon im Mai 2018 wieder strenger gefasst werden, ist dies ein neuer Anlass für Ärger. Datenschützer sehen darin einen Verstoß gegen den Datenschutz, wenn so viele Daten übermittelt werden. Es scheint unverhältnismäßig zu sein, wenn derart viele Daten für das Eintreiben von Geldern übergeben werden. Adrian Lobsiger sieht darin ebenfalls einen Verstoß gegen gängige Gesetze.

Ist die Datenübergabe strafbar?

Die Präsidentin des Datenschutzforums Schweiz sieht darin keine Straftat. Ursula Uttinger erklärt, dass ein Arzt Daten weitergeben darf, wenn er oder sie vom Berufsgeheimnis entbunden ist. Dies scheint hier der Fall zu sein, sodass Daten übergeben werden dürfen. Andernfalls wäre die Übergabe der Datensätze strafbar. Trotzdem soll es wohl nicht der Fall sein, die Ärzte in diesem Zusammenhang falsch gehandelt haben. Für Datenschützer ist die Situation allerdings trotzdem erschreckend. In Arztpraxen treten viele solcher Fälle auf. Mit einem Blick auf Kliniken fragen sich Datenschützer nun aber, wie viele Daten hier wohl weitergegeben wurden. Man fragt sich, ob die Weitergabe solcher Daten wohl wirklich nötig ist. Die stellt in den Kliniken vor allem die Chefärzte vor neue Herausforderungen. Bei der Suche von passenden Bewerbern für Chefarzt Stellenangebote müssen die Kliniken die angehenden Chefärzte auch auf solche Fragen vorbereiten. Die beruflichen Herausforderungen scheinen stetig zu wachsen.