Die Tanzschule in Dietikon und Muri lud zum Schnuppern ein. Den ganzen Tag konnte man sich auf dem Parkett vergnügen. Verschiedene Stilrichtungen wurden ausprobiert und vor allem stellte Dancer’s World - neu für die Schweiz - Singledance vor.

Ganz konkret konnte man am Tag der offenen Tür alleine kommen und doch Paartanz betreiben. In den Single Dance Stunden probierten Gleichgesinnte die neue Richtung aus. Man wechselte immer wieder ab, tanzte zu zweit und übte locker und lachend die schönen Standard- und lateinamerikanischen Tänze ein. Singledance bietet für alle, die ohne Tanzpartner sind, die perfekte Lösung.

Die Interessierten kamen in Flipflops, mit Baby, und in freudiger Erwartung. Sie waren jung und mit 81 nicht mehr ganz jung. Alle machten aktiv, konzentriert und voll fröhlichem Eifer mit, sowohl in Dietikon als auch in Muri. Einig war man sich: Singledance ist etwas Tolles. Das sollten viel mehr Leute kennen. In Dietikon startet nächsten Freitag bereits der erste Kurs.