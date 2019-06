Wer schreibt eigentlich die Berichte und wer produziert die Radiobeiträge? Diese Fragen werden jetzt beantwortet!

Wir, die Klasse 2Pf, haben uns in mehrere Gruppen aufgeteilt.

Die Zeitungsgruppe besteht aus drei Personen; Luisa, Zoé & Anna-Timea. Wir sind für die täglichen Berichte in der Online-Ausgabe der Basellandschaftlichen Zeitung zuständig.

Es gibt ausserdem ein grosses Radio-Team, welches für die je dreistündigen Livesendungen am Anfang und am Ende des Projekts «Über den Berg» verantwortlich ist. Sie haben sich in zwei kleinere Gruppen unterteilt. Zu der einen Gruppe gehören Christa, Jenina, Jael & Sijan, zur anderen gehören Timon, Fabian, Antoine & David St.

Im Übrigen gibt es noch zwei kleinere Radio-Teams, die für die täglichen Abendsendungen zuständig sind. Sie bestehen einerseits aus Sofia, Janice & Florence, andererseits aus David M., Tim, Nicolas & Sebastian. Sie haben sich so organisiert, dass jede Gruppe alle zwei Tage für eine Sendung verantwortlich ist.

Alle Gruppenmitglieder haben sich freiwillig gemeldet und haben viel Spass an der Arbeit.