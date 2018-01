Werbeartikel werden von zahlreichen Unternehmen verteilt, damit mögliche Interessenten auf die Einrichtungen aufmerksam werden. Auf der Werbeartikel-Messe PSI versammeln sich nationale wie internationale Werbeartikelhändler vertreten, um ein großes Netzwerk zu erbauen. Händler aus Europa, Asien, den USA sowie Afrika sind auf der Messe anwesend, um ihre neuen Ideen an den Interessenten zu bringen und neue Kontakte wie Partnerschaften zu knüpfen. 2018 findet die Messe zwischen 9. Und 11. Januar in Düsseldorf statt.



Exklusive Werbeartikel auf der Werbeartikel-Messe kennenlernen



Die Werbeartikel-Messe PSI, welche vom 9. Bis 11. Januar 2018 in Düsseldorf stattfindet, bietet nationalen wie internationalen Händlern von Werbeartikeln die optimale Möglichkeit, ihre Produkte anzupreisen. Die Messe bietet exklusive Inhalte und Zugange zur Werbeartikelwirtschaft, sodass Händler und Produzenten aus Europa, Asien, Afrika und den USA vertreten sind. Die Messe verzeichnet jeden zweiten Besucher inzwischen aus dem Ausland. Die nationalen wie nationalen Händler vermarkten auf der dreitätigen Messe nicht nur ihre neuen Ideen, sondern knüpfen zugleich neue Kontakte und Partnerschaften. Neben Kontaktmöglichkeiten und der Verbreitung von aktuellen Ideen hoffen vor allem internationale Händler, ihre Produkte auf der PSI erfolgreich zu vermarkten. Hierbei sollen die Produkte erfolgreich auf dem europäischen Markt eingeführt werden.



Attraktive Angebote für alle Besucher



Obwohl die PSI zahlreiche Angebote für nationales Publikum bietet, zielt die Messe vor allem auf Besucher aus dem Ausland ab. Der Vorteil der Werbeartikel-Messe besteht darin, dass sie zahlreiche Neuheiten vermarktet. Die Messe ist unter Werbeartikelhändler wie maxilia.de bereits gut bekannt, sodass sie genutzt wird, um die neuen Kollektionen für das kommende Jahr zu präsentieren. Dazu zählen ebenfalls exklusive Produkteinführungen, welche auf herkömmlichen Messen nicht mehr getätigt werden. Als besonderes Angebot beinhaltet die PSI den PSI FIRST Club. Dieser besteht aus 50 Teilnehmern, welche ihre Produkte erstmalig auf der Messe präsentieren. Zugleich sammeln die Teilnehmer Ideen für künftige Projekte von anderen Ausstellern und inspirieren regionale Händler.



Zahlreiche Teilnehmer mit großem Angebot



Der Großteil der Händler, welche auf der PSI vertreten sind, kehren ständig wieder. Hierbei schrecken die Teilnehmer auch vor riesigen Distanzen nicht zurück, um die Messe hautnah zu erleben. Vor allem für Händler aus kleinen Staaten und internationalen Gebieten bietet die Messe die beste Werbeplattform für ihre Produkte sowie die optimale Kontaktmöglichkeit mit anderen Anbietern von Werbeartikeln. Da die Messe lokal in Düsseldorf stattfindet, sind vor allem zahlreiche große und kleine europäische Anbieter und Händler vertreten. Zudem dient die PSI als zentraler Treffpunkt für Verbände. Unter anderem findet eines der dreimal jährlich abgehaltenen Mitgliedertreffen der Ippag, der International Partnership for Premiums & Gifts, im Zuge der PSI statt.