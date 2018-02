Die Kinderfasnacht in Freienwil scheint bei Ausserirdischen eine beliebte Destination zu sein.

Nach den «Wooliens» (Aliens aus Wolle, 2016) und den «Medusas» (2017) suchte dieses Jahr eine vierköpfige Delegation von Marsianern das kleine Dorf heim. «In unserem Garten ist ein Tesla gelandet. Da wollten wir doch einmal schauen, was hier auf der Erde los ist», erklärt die «Marsianer»-Mutter Sandra Marlovits augenzwinkernd, während an ihrem strahlend weissen Gewand orangefarbene Lichter blinken.

Einmal mehr war Familie Marlovits der Hingucker an der Freienwiler Kinderfasnacht. Die Idee zum diesjährigen Sujet stammt von Vater Marcel, genäht hat Mutter Sandra – die Söhne Gilles und Lean tragen ihre Kostüme sichtlich mit Freude und Stolz. Die Blinklichter sind aus leeren Zigaretten- und Streichholzschachteln sowie orangefarbenen Plastikmäppchen gebastelt. Wie in den vergangenen Jahren gehört auch etwas Gestricktes dazu: Ellbogen und Hals sind von weissen Rundschals umhüllt. Selbst die Konfettibeutel tragen sie im passenden Stoff um die Hüften.

Auch NASA-Astronauten und ein Stern gesichtet

Vielleicht fühlen sich die Ausserirdischen in Freienwil deshalb so wohl, weil hier jeweils am Montagnachmittag nach den Sportferien besonders fantasievolle Figuren hinter den Sikinga Chlopfern durchs Dorf marschieren: Neben den Marsianern wurden NASA-Astronauten, Shaun das Schaf, Königin Cleopatra, Cheerleaderinnen, Minecraft-Figuren, Raubtiere und Marienkäfer sowie ein Stern gesichtet. Nach dem Umzug mischten sich die Marisaner in der Mehrzweckhalle unter die Festgemeinde. Die Freienwiler Landfrauen organisierten den traditionellen Anlass mit Spielen und Laufsteg einmal mehr perfekt, die Gemeinde spendierten jedem Kind Wienerli mit Brot. Die Konfetti zuhause werden die Beteiligten noch lange an einen gelungenen Anlass erinnern – und an einen weiteren Besuch von Ausserirdischen in Freienwil!

Fotos: Sabrina Pugliatti