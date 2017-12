Mit 45 Teilnehmern durften die Organisatoren am lokalen Ausscheidungswettkampf in Ammerswil einen neuen Teilnehmerrekord vermelden. Die stetige Arbeit an den Übungsabenden, in der Schule und an den weiteren im Dorf angebotenen Gelegenheiten zum Üben darf als voller Erfolg gewertet werden.

Die Wettkämpfe waren spannend und führten zu einigen knappen Entscheidungen. Bei den Männern der Kategorie 3 hatte Cyril Anner nur gerade 0.05 Punkte mehr als Yannic Körner. Die beiden werden sich am Regionalen in Lenzburg wieder duellieren können.

Von der dreijährigen Valerie Jost bis zum fast sechzigjährigen Kisaacah Iseh durften wie immer alle als Belohnung einen kleinen Preis in Empfang nehmen. Wichtig ist aber nicht nur die Tradition und das Sportliche sondern auch das Gesellschaftliche. Man trifft sich und lernt neue Leute kennen. 70 Käseschnitten, unzählige Zopf- und Lebkuchenstücke, sowie literweise Tee, Punsch und «Kaffee mit» sorgten die nötigen Kalorien um im Schneegestöber bis zur Siegerehrung – und darüber hinaus

Es werden immer mehr!

