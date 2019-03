Jedes Jahr sind einige Betreuer der ZSO Mittleres Reusstal beim Reusspark zu Gast und lernen den Umgang mit älteren, betagten Menschen. In einem lehrreichen Theorieblock lernten die Zivilschützer Allgemeines über die Demenz, und wie sie in verschiedenen Phasen abläuft. Schwerpunktthema dieses Mal war dann die Nahrungsaufnahme, und wie man Menschen, die nicht mehr selber essen können, Nahrung eingibt.

Theorie und Praxis

Das Gelernte setzen die AdZS (Angehörige des Zivilschutzes) dann auch gleich in die Praxis um und helfen tatkräftig mit. Gleich am ersten Tag unterstützen sie die Pflegefachleute bei der Eingabe vom Mittagessen im Speisesaal. Und am zweiten Tag des WKs auch bereits beim Frühstück. In einer anderen Abteilung kämpft ein AdZS gerade mit der Bettdecke eines Bewohners, die er neu beziehen soll. „Dein Kollege hatte es einfacher“, lacht die Pflegefachfrau, und erklärt: „Das ist eine Spezialdecke mit einer anderen Füllung, die ist schwerer“.

Ein anderes Umfeld

Für die Zivilschützer ist der WK im Reusspark eine interessante Abwechslung zu ihrem sonstigen beruflichen Bereich. So arbeiten hier – um nur einige Beispiele zu nennen – ein IT-Spezialist, ein Jurist und ein angehender Oberstufenlehrer zusammen. Alle sind sich einig: Es ist eine gute Abwechslung zum Berufsleben. Der IT-Spezialist freut sich darüber, hier den ganzen Tag in Bewegung zu sein und nicht nur auf dem Bürostuhl zu sitzen. Und der Jurist freut sich einerseits, etwas für die Gemeinschaft zu tun, und andererseits führt er aus: „Es fördert die eigene Sozialkompetenz.“

Abwechslung

Neben der Unterstützung beim Essen waren die Zivilschützer auch sonst präsent, haben sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern unterhalten, haben sie in die Caféteria begleitet und Spiele mit ihnen gespielt. So lässt sich sagen, dass dieser WK sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Zivilschützer eine interessante Abwechslung war und die Zivilschützer auch etwas von diesem WK in ihr übliches Umfeld mitnehmen werden.

Patrick Honegger, Info-Verantwortlicher ZSO Mittleres Reusstal