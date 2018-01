Unsere diesjährige Winterexkursion findet am 28. Januar statt. Sie führt uns ins Gebiet des Wasserschlosses. Hier, im Mündungsgebiet von Aare, Reuss und Limmat, fliesst das Wasser aus 40% der Gesamtfläche der Schweiz zusammen. Um die Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu verbessern, wurden in den letzten 2 Jahrzenten in diesem Gebiet einige Renaturierungsmassnahmen durchgeführt.

Christoph Flori ein ausgezeichneter Kenner des Wasserschlosses wird die Exkursion leiten. Er wird einiges über die Renaturierungsmassnahmen und die Tier und Pflanzenwelt in diesem Gebiet erzählen können.

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften treffen wir uns um 13.15 Uhr auf dem Gemeindehausplatz in Würenlingen. Die Exkursion beginnt um 13.30 Uhr beim Parkplatz bei der Vogelsanger Brücke auf der Vogelsanger Seite. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen