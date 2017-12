Mit einem besinnlichen Konzert stimmten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Würenlos das Publikum am Sonntagabend, 10. Dezember, auf die Weihnachtszeit ein.

Um 17.00 Uhr eröffnete das Mittelstufenensemble das abwechslungsreiche Konzert in der vollbesetzten Reformierten Kirche. Das Ensemble, bestehend aus Violinen-, Cello-, Blockflöten-, Querflöten- und Klarinettenschülerinnen sowie einer Akkordeonschülerin und einem Klavierschüler, spielten bekannte Melodien wie „Go West“ und „Amélie“. Von einer Querflötenschülerin war ein Lied aus der „Zauberflöte“ zu hören und eine Violinschülerin spielte Vivaldi. Zwei Schwestern trugen zusammen das berühmte „Menuett“ von J.S. Bach auf der Violine und dem Cello vor. Eine Akkordeongruppe bereicherte das Programm, der Jahreszeit entsprechend, mit einigen bekannten Weihnachtsliedern. Danach gab es wieder einen Stilwechsel, zu Spanischer und Südamerikanischer Musik, dargeboten von einer Gitarrenklasse. Die Blockflötengruppe begann ihren Vortrag mit einem altbekannten Song von den „Beatles“, wechselte dann in die Barock Epoche zu Vivaldi und beendete ihren Vortrag mit dem traditionellen Weihnachtslied, „we wish you a merry Christmas“. Es folgte ein Klavierstück von „Einaudi“, eine Sonate von „Boismortier“, virtuos vorgetragen von einem Celloduo und „Nothing Else Matters“ von „Metallica“, gekonnt gespielt von einem sehr fortgeschrittenen jungen Musiker auf der E-Gitarre.

Als Abschluss des Konzertes sang der Oberstufenchor Würenlos/Neuenhof/Wettingen, unter der Leitung von Roger Thommen, die bekannten Lieder „es Truckli vou Liebi“, von Roman Camenzind, „The Book of Love“ von Peter Gabriel und „Joyful, joyful“ aus „Sister Act II“. Die 30 jungen Sängerinnen und Sänger durften einen langanhaltenden Applaus entgegen nehmen. Beim Schlusslied „Dona Nobis Pacem“ wurde das Publikum miteinbezogen. Gemeinsam sangen alle Anwesenden den 3-stimmigen Kanon. Die Kirche war gefüllt mit wunderbaren Klängen.

Im Anschluss an das Konzert durften sich die Mitwirkenden und die Gäste mit Punsch und Weihnachtsgebäck, organisiert durch die Musikschulkommission, für den Heimweg stärken. (rio)