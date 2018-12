Wir gratulieren Berti Schmid- Ammann zum 90. Geburtstag

Am 17. Dezember feiert Berti Schmid - Ammann ihren 90. Geburtstag. Das Licht der Welt erblickte sie in Ehrendingen. Schon in jungen Jahren zog die Bauernfamilie mit Hab und Gut nach Reuenthal um. Der ganze Weg wurde zu Fuss bewältigt. Einzig der kleine Bruder, erst ein paar Wochen alt, durfte mit seiner Mutter im Auto der Hebamme mitfahren. In der Schule Full lernte Berti ihren späteren Ehemann Franz kennen. Gemeinsam bewirtschafteten sie den Hof «vo s`Lönze» in einem drei Generationen-Haushalt. In diesen 90 Jahren machte unser Muetti die fortschreitende Mechanisierung mit, z.B. vom händischen Kartoffelsetzen bis zur Ernte mit dem Samro und unterstützte «ihren» jungen Bauern bei modernen Anschaffungen. Ihre Backkünste bleiben unvergessen, Brot, Birnbrot und die beliebte Schwarzwäldertorte werden heute noch von der Jungmannschaft nachgebacken. Viel Freude bereitet ihr der Garten, den sie jahrelang bearbeitete und heute von der nächsten Generation weiter gepflegt wird. Heute schätzt sie es, dass sie den Garten geniessen und daraus ernten darf. Wir gratulieren von Herzen zum Geburtstag, die ganze Familie freut sich, diesen Jubeltag mit Dir feiern zu dürfen. Es ist schön, dass Du da bist.