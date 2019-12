Wir sagen Dankeschön und wünschen allen eine schöne Adventszeit

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Lohn-Ammannsegg und Lüterkofen-Ichertswil, wir wollen euch von Herzen Danke sagen für die vielen Spenden anlässlich unserer Samariter-Sammlung 2019.

Wir sind überwältigt von den vielen Spenden die wir entgegen nehmen durften in der Zeit wo jede Organisation ums Überleben kämpft, und wie es so ist sehr viele Spende Briefe in die Haushalte Flattern.

Es macht uns sehr stolz ein kleiner aber sehr Aktiver Verein zu sein der nie aufgibt und auch immer wieder stolz ist wenn Anfragen für Sanitätsdienste oder andere Engagement anfragen

an uns gestellt werden. Wir werden auch im Neuen Jahr mit neuem Elan daran gehen Kurse anzubieten, Übungen durchführen, Sanitätsdienste bewältigen und vieles mehr.

Sollten Sie einen Kurs machen wollen wir sind die Spezialisten dafür.

Alle Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.samariterverein-lohn-ammannsegg@bluewin.ch

Wir würden uns sehr freuen Sie an einer unsere Übung oder an einem Kurs begrüssen zu dürfen

Freundliche Grüsse

Samariterverein Lohn-Ammannsegg

Präsident René Heeb