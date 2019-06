Damenturnverein Mandach

Anzahl Mitglieder: 28 Aktive, 4 Gönnerinnen und 6 Ehrenmitglieder

Gründungsdatum: 1942

Was macht unseren Turnverein speziell?

Das sind gleich mehrere Sachen. Zum einen das Gemeinschaftsgefühl. Der DTV Mandach ist wie eine kleine eingeschworene Familie. Jedes Mitglied wird gefördert und gefordert. Ausserdem sind wir ein relativ «junger» Verein, unser Altersdurchschnitt liegt bei 28 Jahren. Und nicht zuletzt: Am Donnerstagabend stehen immer zahlreiche Turnerinnen in der Halle – und das obwohl nicht mehr viele in Mandach selbst wohnen. Was für ein Zusammenhalt!

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Nur ein Erlebnis herauszupicken, wäre nicht fair – hat der DTV Mandach doch schon an so einigen Eidgenössischen Turnfesten teilgenommen! Etwas, das aber sicher immer gut in Erinnerung bleibt: das Fest nach dem Wettkampf! Dort wird gelacht, getanzt und gesungen. Diese ausgelassene Stimmung unter tausenden von Turnerinnen und Turnern mitzuerleben, ist jedes Mal ein Highlight.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… zusammen unser Bestes geben.

… eine starke Note erreichen.

… Spass haben.

… ein tolles Fest feiern und neue Leute kennenlernen.

… schönes Wetter.

… unfallfrei und mit schönen Erinnerungen nach Hause reisen.