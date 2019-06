TSV Rohrdorf

Anzahl Mitglieder: 255 Aktivmitglieder und rund 300 Kinder und Jugendliche

Gründungsjahr: 1935

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der TSV Rohrdorf ist ein Verein für alle bewegungsfreudigen und sportbegeisterten Menschen von jung bis alt. Unser Angebot ist vielseitig und fokussiert neben schweisstreibenden Trainings gleichermassen auf Kameradschaft und Zusammenhalt. Den Kern unseres Vereins bilden die Menschen, die sich in unzähligen Stunden für den TSV Rohrdorf engagieren. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir in den vergangenen Jahren nicht nur zahlreiche turnerische Bestleistungen erreichen konnten – drei Schweizermeistertitel sowie mehrere Aargauermeistertitel der Aktiven und Jugend – sondern auch über eine breite und stabile Mitgliederbasis verfügen. So dürfen wir eine grosse Zahl an langjährigen Mitgliedern zu unserem Verein zählen. Unser ältestes Vereinsmitglied ist über 80 Jahre alt. Besonders am Herzen liegt uns die Nachwuchsförderung. In unseren Kinder- und Jugendriegen turnen rund 300 Kinder und Jugendliche.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Jedes ETF ist ein Fest der Superlative und ein ganz besonderes Erlebnis. Vor so vielen Menschen zu turnen und dabei die einmalige Stimmung auf den Wettkampfplätzen und dem Festgelände zu geniessen, macht jedes Eidgenössische Turnfest einzigartig. Gute Erinnerungen haben wir zum Beispiel an das ETF in Frauenfeld 2007, wo wir bei strahlendem Wetter turnten und gefühlte 10'000 Mal zum damals aktuellen Hit «Ein Stern» mitjohlten. Besonders gut in Erinnerung geblieben ist uns auch die Heimkehr nach dem ETF. Ob in kleinem Rahmen beim Vereinspräsidenten in der Scheune oder in Begleitung der Harmonie Rohrdorf beim offiziellen Empfang der Gemeinde – die Freude war gross und das Gefühl, bei diesem Erlebnis dabei gewesen zu sein, grossartig.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

...unsere Bestleistung abrufen, verletzungsfrei einen soliden Wettkampf absolvieren, mit anderen Vereinen mitfiebern, geniessen und feiern. Unsere Jugend- und Aktivriegen stehen kurz vor Beginn der Wettkampfsaison in den Startlöchern. Es wird noch am Feinschliff gearbeitet, damit an den Wettkämpfen alles passt. Um uns aufs Turnfest einzustimmen, haben wir dieses Jahr ein Showturnen am Dienstag, 14. Mai in Oberrohrdorf organisiert. Hier können sich alle Interessierten unsere Wettkampfprogramme anschauen und schon einmal den Fangesang fürs ETF in Aarau üben. Wir freuen uns auf viele Fans!

Mehr auf www.tsvrohrdorf.ch