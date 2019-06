Turnverein Bözen

Mitglieder: 32



Gründungsjahr: 1921

Was macht unseren Turnverein speziell?



Da gibt es sehr viele Dinge! Eines der besonderen Merkmale unseres Vereins ist bestimmt der extrem gute Zusammenhalt, auch über grössere Altersunterschiede hinweg. Ein «Bözer» kommt selten allein. Dieser Zusammenhalt wird oft auch von anderen Vereinen neidlos festgestellt. Rein turnerisch gesehen würden wir uns in der Mittelklasse einsiedeln. Was das Organisieren von Veranstaltungen und Festen anbelangt, zählen wir uns jedoch gerne zu der obersten Klasse hinzu.



Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Da hat wohl jeder Turner seinen eigenen Favorit: Von der grössten Briefmarke der Welt in Bern, zu der Turnarena in Liestal, auf den ETF-Tower in Frauenfeld 2007 bis hin zu der Strandpromenade inklusive «Schattenbänkli» in Biel 2013. Jedes Turnfest ist für einen Turner schön und bietet jedem einige schöne Erinnerungen. Einige Geschichten wird man Mal seinen Kindern erzählen, andere lieber nicht...



Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

... unser gestecktes Ziel erreichen. Die Gerätevorführungen fehlerfrei über die Bühnen bringen. Beim Fachtest mit Präzision und Konzentration eine Top-Leistung abrufen und beim Steinheben unsere Konstanz beweisen. Am ETF Aarau wird der Turnverein nach fast 100-jährigem Bestehen das erste Mal in der Vereinsgeschichte eine Gemeinschaftsvorführung mit der Damenriege präsentieren. Unser Gerätekombinations-Debüt an einem ETF zu feiern wird zweifellos ein Höhepunkt werden.