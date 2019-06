Turnverein Sulz

Anzahl Mitglieder: 156

Gründungsdatum: 1910

Was macht unseren Turnverein speziell?

Unseren Verein zeichnet eine aussergewöhnlich grosse Vielfalt und der Zusammenhalt unter den Mitgliedern aus. Bei uns trainieren Kunst- und Geräteturner, Leichtathleten und Turner aus den Sparten Gymnastik, Sport & Fun und Nationalturnen gemeinsam. Das Alter, die Herkunft und das sportliche Talent spielen bei uns keine Rolle. Was uns verbindet ist die Freude am Sport und die grosse Leidenschaft fürs Turnen. Mit Fleiss und Engagement können wir gemeinsam Berge versetzen und Grosses erreichen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Am Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld 2007 durften wir in der 1. Stärkeklasse den 6. Rang erturnen. Damals hatte der Teletext noch eine grosse Bedeutung und wurde rege genutzt, um aktuelle Sportresultate abzurufen. Für unsere Mitglieder war es ein ganz besonderes Gefühl, als der Turnverein Sulz im Teletext mitten unter den besten Turnvereinen der Schweiz aufgeführt war.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

...gemeinsam mit den anderen Riegen der Turnfamilie Sulz grossartige Momente erleben. Neben den 3-teiligen Vereinswettkämpfen sind auch zahlreiche Einzelturner am Start. Als besonderes Highlight dürfen wir die Turnfest-Show «Follow our Passion» zusammen mit dem OK des Turnfestes und dem Schweizerischen Turnverband mitgestalten. Unter anderem werden wir unsere Showprogramme am Reck und auf dem Airtrack den bis zu 8000 Zuschauern präsentieren. Es ist für uns eine grosse Ehre, einen der grössten Sportanlässe der Schweiz aktiv mitgestalten zu dürfen.