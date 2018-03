Wo wohnen die besten FC Basel Fans?

Hätte die Frau mich nicht auf diesen Artikel aufmerksam gemacht, dann hätte ich ihn nicht gelesen. Also tat ich es. Dann nur dazu etwas betreffend Steuern zahlen sie auf dem Land, Party machen, Theater besuchen und Fussball schauen die Landeier auf dem Land. In einem gewissen Alter, dies nur nebenbei, man ist froh, wenn man ist noch fit, egal, ob Land oder Stadt. Damit wäre dies meine Antwort. Und dann dies, dass vom Land her die Leidenschaft und die Intelligenz stimmen würde. Ich sage es so, wo wir vor 47 Jahren die Frau, eine Baslerin, ich ein Zugewanderter eine Wohnung in Basel suchten dann hiess es, die gibt es nicht. Es war die Zeit der Schwarzenbach Initiative. Also was tat man, auf dem Land, hier war es damals Pratteln es hatte eine. Und wo wir dann in Frenkendorf wohnten, hörte man es von anderen so ähnlich. Und heute, manche können sich auch Frenkendorf wegen der Bodenpreise nicht mehr ein Haus bauen. Man geht dann weit ins Oberbaselbiet. Zurück zum FC Basel, es ist heute die Region Nordwestschweiz oder auch Regio TriRhena, die vor allem diesen FC Basel besucht. Kein Problem, aus welcher Ecke. Und die Spieler heute, Hand aufs Herz, wo kommen sie her. Einfach von dort, wo ein geschickter Späher sie vom FC Basel entdeckt. Wir machten in Frenkendorf, (FC Frenkendorf) 25 Jahre das Int. TriRhena Hallenfussballturnier. Der Gedanke war, dass sich junge Menschen im Dreiland, dann aus der übrigen Schweiz wie auch aus Tschechien besser kennen lernen. Also man hat in diesem Frenkendorf den Fussball doch 25 Jahre erlebt. Als eine vereinte Dorf Familie. Sogar als kleiner FC Frenkendorf, dann dank den vielen Sponsoren und dem good will der Vereine, dass man zu uns gekommen ist. Heute wäre dies nicht mehr möglich. Warum? Der Fussball ist ein Geldgeschäft, so auch die Besucher heute in den Stadien sehen es als Abwechslung oder auch so, dass man bei einem Sieg auch selbst ein Sieger ist. Dann auch die Seite, wo es hat die Radau Brüder, Die arme Polizei könnte davon ein Lied singen.