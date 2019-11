Zauberhafte Atmosphäre an der Weihnachtsausstellung im Schloss Waldegg

Sich draussen bei einer heissen Tasse Glühwein am Feuer aufwärmen, pünktlich auf den ersten Advent den Adventskranz aussuchen oder handgemachte Weihnachtsgeschenke einkaufen – das ermöglicht die Weihnachtsausstellung in der heimeligen Scheune beim Schloss Waldegg. Unter dem rustikalen Holzgebälk kommen die liebevoll produzierten Handwerksarbeiten wunderbar zur Geltung. Ob Weihnachtsgeschenke oder -dekorationen, Adventskränze oder Weihnachtsleckereien, hier ist für jeden Geschmack etwas vorhanden. 18 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region präsentieren ihre handgemachten Arbeiten: Stempel oder Fimo-Schmuck, Cabochonschmuck oder exklusive Pfeffermühlen, Emaille-Bilder, Papeterieartikel, Naturseifen und vieles mehr. Auch Genähtes und Gestricktes für Gross und Klein gibt es zu kaufen, Kinderspielzeug und Hundezubehör – Kreativität und Originalität werden grossgeschrieben.

Vor drei Jahren haben die Schwestern Nicole und Mirjam Binz zum ersten Mal die Gesamtorganisation der traditionsreichen Weihnachtsausstellung beim Schloss Waldegg übernommen. Sie sind beide sehr kreativ – Floristin Nicole führt das Blumenatelier Casa Fiori in Feldbrunnen und bringt natürlich speziell Adventskränze mit. Mirjam Binz hingegen ist Konditorin-Confiseurin und hat sich auf Urdinkelprodukte spezialisiert, die sie neben Weihnachtsgebäck und Konfitüren anbietet. An der Ausstellung zeigt sie, was man in ihrem Kurslokal NutriKreativum auch selber in Urdinkel-Backkursen erlernen kann.

Neu sorgt der Maskenballverein Feldbrunnen (MaBaFe) für das leibliche Wohl. In der Scheune gibt es eine Kaffeestube mit hausgemachten Kuchen, draussen kann man sich bei Glühwein, Kürbissuppe und Chäsbrätel aufwärmen. Als weiteres Highlight wird Holzkünstler Ron am Samstag live seine Motorsägenschnitzereien präsentieren. In der Scheune locken verschiedene Aktivitäten, so kann man etwa selber Mailänderli ausgarnieren oder mit diversen Stempel eigene Päcklietiketten oder Notizblöckli gestalten. Auch Flaschenschiffchen werden gebastelt. Die Ausstellung lädt zum Verweilen ein – nicht nur, um originelle Unikate als Weihnachtsgeschenke für die Liebsten einzukaufen, sondern auch, um fernab vom hektischen Weihnachtsrummel in die urtümliche Adventsstimmung eintauchen zu können.

Öffnungszeiten:

Freitag, 29. November von 14 bis 21 Uhr; Samstag, 30. November von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Freier Eintritt