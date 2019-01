Die 33 Kinder und Jugendlichen vom zeka Zentrum für körperbehinderte Kinder Baden waren sich Ende Woche voller Freude einig: „Wir wollen wieder in ein Schneelager.“ Sogar Ali, der keine Lust auf ein Lager hatte, wird beim nächsten Mal mit Sicherheit wieder dabei sein. Nie hätte er geglaubt, dass er mit seiner Behinderung je Skifahren lernen würde. Am zweiten Tag fuhr er bereits am Bügellift den Berg hoch und war kaum mehr zu bremsen!

Ermöglicht hat das zeka-Schneelager die Stadtcasino Baden AG, dem freundlichen Glücksspielanbieter. Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung konnten die 5 Mittel- und Oberstufenklassen vom zeka Zentrum Baden zusammen mit 20 Betreuerinnen und Betreuer eine Woche an der Lenk verbringen. Die professionelle Begleitung stellten drei Skilehrer von Active Motion sicher. Sie sind im adaptierten Schneesport für Menschen mit Behinderungen spezialisiert und konnten den Begleiterinnen und Begleiter von zeka in einem Vorkurs und während des Lagers wertvolle Tipps geben. Wie lehrt man ein Kind mit einer Körperbehinderung Skifahren? Wie funktioniert ein Monoski, wie ein Dualski? Die Kinder und Jugendliche konnten während der Woche zwischen Skifahren, Snowboarden, Mono- oder Dualski (für Menschen im Rollstuhl) auswählen. Zudem stand dieses Jahr neu Langlaufen im Angebot, was grossen Anklang fand.

Das nächste Schneelager fürs zeka Zentrum Baden findet in zwei Jahren statt. Doch vorerst wirkt die grosse Freude auf die vergangenen Tage lange nach. Ali sagt, was alle unterschreiben würden: „Es war so schön!“