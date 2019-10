Zukunftstag 2019 - AGVS ÜK-Center besuchen

CRC: Der „Zukunftstag“ bietet Jugendlichen die Möglichkeit, in die Arbeitswelt einzutauchen. Das ÜK-Center des AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, öffnet am Donnerstag, 14. November 2019, von 09 bis 11 Uhr die Türen.

Menschen haben das Bedürfnis, sich zu bewegen. In der Freizeit und im Berufsleben. Die Mobilität – und damit die Zahl der Fahrzeuge – hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Somit müssen immer mehr Fahrzeuge repariert und gewartet werden. Die Autobranche benötigt deshalb junge, motivierte Nachwuchskräfte, die einen Beruf im Autogewerbe erlernen wollen und Interesse an attraktiven Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten haben.

Deine Zukunft in der Autobranche

Am Zukunftstag haben Jugendliche die Möglichkeit, ihre Eltern oder Bezugspersonen einen Tag lang zur Arbeit zu begleiten. Sie können sich aber auch ohne Begleitung im AGVS-ÜK-Center in Lenzburg über die Berufe im Autogewerbe informieren. Nebst der Lehre als Automobil-Mechatroniker/in EFZ stehen acht weitere Berufe zur Auswahl, die direkt mit dem Autogewerbe zu tun haben. Am Zukunftstag nehmen sich die ÜK-Leiter gerne Zeit, um die Fragen der Jugendlichen zu beantworten und ihnen die Berufe näher vorzustellen.

Infobox

Datum Zukunftstag: Donnerstag, 14. November 2019

Vier Startzeiten für die Infoblöcke: 09.00 Uhr / 09.30 Uhr // 10.00 Uhr // 10.30 Uhr

Ort: Kurscenter AGVS, Berufsschule Lenzburg (Gebäude C), Neuhofstrasse 35, 5600 Lenzburg

Lageplan: https://www.agvs-ag.ch/de/berufsbildung/ueberbetriebliche-kurse-0/kurscenter

Anmeldung per E-Mail willkommen: kurscenter@agvs-lenzburg.ch