Zum 100. Geburtstag von Elsbeth Sahli

Im Altersheim St.Bernhard in Wettingen feiert am 25. April unsere Mutter, Oma, Urgrossmutter und Schwiegermutter Elsbeth Sahli ihren 100. Geburtstag. Seit fast zwei Monaten dürfen wir unsere Mutter nicht mehr besuchen und sind traurig. Wir gratulieren herzlich auf diesem Weg und wünschen ihr einen schönen Tag zusammen mit den Mitbewohnern und dem wunderbaren Pflegeteam im St. Bernhard in Wettingen.