1. Kleidertausch-Börse für Frauen in Remigen

Am Samstag 9. November 2019 verwandelte sich die Turnhalle Remigen in eine Kleidertausch- Börse für Frauen.

Der Landfrauenverein Remigen durfte viele neugierige Gesichter begrüssen, das Konzept Tauschen statt Kaufen kam gut an. Jede Frau bringt mindestens 3 gut erhaltene Teile mit und tauscht sie gegen ein paar neue ein.

Viele fleissige Hände sortierten die mitgebrachten Kleider, während die Besucher an den vielen Kleiderständern nach etwas Passendem suchten. Tausch-Erprobte sowie Tausch-Neulinge stöberten die Kleider durch und probierten fleissig an. Aber auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Vor oder nach der Anprobe konnte der Durst oder Hunger gestillt werden.

Am Ende der Veranstaltung wurden die übrig gebliebenen Kleidungsstücke in Säcke verpackt und einer wohltätigen Organisation gespendet.

Danke an alle die dabei waren.