1. Liga Meister und Aufstieg in die NLB

Nach einer langen Saison und harten Playoffs, konnte man am Samstag 02.11.2019 auf heimischem Boden in Oensingen den Meisterpokal in Empfang nehmen. Anschliessend gab es eine grosse Meisterfeier im Sportzentrum Bechburg mit zahlreichen Anhängern der Roadrunners. Nach nun 8 Jahren in der 1. Liga kehren die Oensinger wieder zurück in die NLB und werden nächste Saison dort voll angreifen. Die Roadrunners bedanken sich bei den vielen Fans, Gönnern sowie Sponsoren für die tolle Unterstützung in der abgelaufenen Saison!