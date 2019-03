GV der Indiacagruppe Starrkirch-Wil

Ende Februar fand die 11. Generalversammlung der Indiacagruppe Starrkirch-Wil statt. 23 Aktivmitglieder, Passivmitglieder und Gäste waren gespannt was das Co-Präsidium mit Kurt Aeberhard und Isabelle Hachen zu vermelden hatte. Vor kurzem fand eine kurzfristig angesagte Vereinsversammlung statt mit dem Thema „wie weiter mit der IG StaWi“. Wie auch viele andere Vereine kämpft die IG StaWi mit Nachfolgerproblemen. Es können kaum noch Mitglieder ermuntert werden im Vorstand mitzuhelfen. Um allen die Arbeit zu erleichtern wurde spezifisch ein Ämtliplan errichtet, in der Hoffnung, die Arbeit auch ausserhalb des Vorstands zu verteilen. Um auch wieder neue Mitglieder zu werben, findet am 13. April 2019 das 1. Plauschturnier statt. www.igstawi.ch dort findet man die Anmeldeformalitäten.

Die Meisterschaftsphase der IG StaWi ist noch im vollen Gange und einige Resultate stehen noch aus. Man ist sich aber im Klaren, dass diese Saison wieder mehr Erfolge verbucht werden können. Vielleicht führen die besseren Resultate, wie auch das Plauschturnier zu einem Mitgliederzuwachs und die IG StaWi wird es so, auch die nächsten 10 Jahren noch geben.

Isabelle Hachen / Co Präsidium IG StaWi