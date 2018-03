Mia Kadoic (Kumite Damen +68kg) und Nur Kars (Kumite Damen -55kg) erwischten beide in ihrer jeweiligen Kategorie einen Superstart zum Jahresauftakt und setzten sich sowohl in der U21 sowie aber auch in der Kategorie Elite durch und erreichten jeweils die Finals.

In der U21 holten sich beide die Gold- und in der Elite jeweils die Silbermedaille. Auch Marco Nani (Kumite Herren -76k) konnte sich nach seiner langen Verletzungspause in der Kategorie U18 durchsetzen - überzeugen, erreichte den Final und holte sich ebenfalls zum Jahresauftakt verdient die Goldmedaille.

Auszeichung für Top-Leistungen

Maurice Rösch erhielt wie bereits im Jahr zuvor aufgrund seiner Top-Leistung von der Swiss Karate Federation eine Auszeichnung für seine herausragenden Leistungen in der Disziplin Kata. Maurice holte sich den Grand-Slam in der U21 und den Cup-Sieg in der Elite. Den Grand-Slam gibt es jeweils für Siege an allen SKL Turnieren und Schweizermeisterschaften und den Cup-Sieg für Gewinn im Gesamtklassement nach Punkten in der jeweiligen Kategorie.