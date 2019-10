125 Jahre Gewerbeverein - Baumfest

Baumfest

125 Bäume für Küttigen und Rombach verschenkte der Gewerbeverein Küttigen zu seinem 125-jährigen Jubiläum.

Am vergangenen Samstag, 19. Oktober 2019, fand das Baumfest statt. Auf dem Areal der Firma Blattner Getränke richtete der Vorstand mit vielen helfenden Vereinsmitgliedern einen abwechslungsreichen Festplatz ein. Am Baumfest-Tag prasselte viel Regen vom Himmel, aber dies hielt die wasserfesten Gäste nicht von ihrem Besuch ab. Am Nachmittag guckte sogar die Sonne zwischen den Wolken durch. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner von Küttigen, Obstbaumbesitzer, Freunde von Bienen und Obstbäumen, interessierte Familien sowie Vereinsmitglieder kamen vorbei. Der Präsident Heinz Senn bedankte sich bei den Anwesenden für das rege Interesse.

Attraktive Stände - viele Informationen

Am Samstag informierte man sich über die Pflege von Obst- und Hochstamm-Bäumen beim Obstbauverein und der Hochstammbaumkommission. Die Gärtner gaben Auskunft über die Pflanzaktion und naturnahes Gärtnern an der Kaffee-Bar. Die Bienenzüchter präsentierten viel Interessantes zu diesem für unsere Natur und die Bestäubung (der Obstbäume) wichtigen Tierchen. Besonders die „lebhafte“ Bienenwabe lockte die Besucher an. Während die einen gemütlich ihr Raclette genossen, vergnügten sich die jüngeren Besucher an den Holzspielen und dem überdimensionalen Puzzle-Baum. Die Landfrauen boten ein abwechslungsreiches Kuchenbuffet. Feinen, frisch gepressten Süssmost gab’s von der Familie Bircher. Und zwischendurch unterhielten uns die Kappelle Aegerter-Alder.

Ein herzliches Dankeschön an die vielen Helferinnen und Helfer des Gewerbevereins.

Danke an Blattner Getränke für die tolle Gastfreundschaft.

Herzlichen Dank an Patrick Michel, Restaurant Traube, fürs zur Verfügung stellen der Parkplätze sowie die Belieferung mit ausreichend Geschirr.

Danke an Wehrli Weinbau AG für Gläser und Tische.

Danke allen Besucherinnen und Besuchern.

Wir wünschen der Bevölkerung von Küttigen und Rombach einen farbenfrohen Herbst und freuen uns auf weitere interessante Begegnungen!

Im Namen des Gewerbevereins Küttigen, der Vorstand