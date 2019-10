13. Wirtschaftszmorge mit Thomas Bucheli

Die JCI Olten (Junge Wirtschaftskammer) lud zum 13. Mal zum Wirtschaftszmorge ein. Rund 120 Gäste folgten der Einladung ins neu renovierte Kino Capitol in Olten, wo sie ein spannendes und Energiegeladenes Referat hörten und sich anschliessend bei einem Networking Zmorge austauschen konnten.

Mit Thomas Bucheli konnte in diesem Jahr ein spannender Referent gewonnen werden, welcher die Gäste davon überzeugen konnte, dass die Wetterprognosen doch mehr Wissenschaft als einfach nur Show ist. An der ETH Zürich studiert; Abschluss in Meteorologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik. Von 1987 bis 1994 war er Meteorologe beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie und zwischen 1994-95 bei der privaten Wetterfirma «Meteomedia» angestellt. 1995 war er mitbeteiligt bei der Gründung der Wetterredaktion des Schweizer Radio und Fernsehens, seither ist er bei SRF in der Funktion als Meteorologe, Moderator und Leiter des 15-köpfigen Teams von SRF Meteo. Nebenberuflich unterwegs als wissenschaftlicher Reisebegleiter & Fachreferent für ein Schweizer Reiseunternehmen (Antarktis, Arktis, Amazonas, Azoren…

Mit wissenschaftlich fundiertem Knowhow, pointierten Analogien und charmantem Luzerner Charme vermochte Bucheli das Publikum zu überzeugen. Beim anschliessenden Frühstück wurde intensiv über das Gehörte diskutiert und Thomas Bucheli stand allen Rede und Antwort.

Nebst dem grossen Lerneffekt über die Meteorologie konnten auch neue Kontakte geknüpft werden.

