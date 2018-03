Zur 136. Generalversammlung des Turnvereins Niedergösgen begrüsste Arnold Zubler die zahlreich erschienen Ehren- Frei- und Aktivmitglieder.

Das vergangene Vereinsjahr bescherte dem STV schöne Erfolge. Unter anderem fand das jährliche Fischessen statt. Der Verein gratuliert den Indiaca Teams für die tollen Resultaten an der WM in Polen, wie aber auch an der Schweizermeisterschaft.

Erfreulicherweise durfte der Verein auch dieses Jahr wieder Sportler- und Sportlerinnen in den Verein aufnehmen.

Wo Freud ist, gibt es auch Leid. So musste der Verein von Margrith Belser und Rolf Nünlist Abschied nehmen.

Der Präsident dankt allen Leiter und Leiterinnen für ihre engagierte Arbeit in den Turnstunden. Mit grossem Applaus wurden alle neuen und bisherigen Leiter und Leiterinnen gewählt. Der Vorstand wurde auch einstimmig wiedergewählt.

Unter dem Traktandum Ehrungen durften folgende langjährige Mitglieder ein Geschenk entgegen nehmen: 20 Jahre Vereinsmitglied Isabel Haefeli und Margrit Schmid; 30 Jahre Vereinsmitglied Marianne Annaheim, Regula Belser, Sibylle Degen, Fränzi Hunziker, Maarit Jordi, Antonietta Liloia, Margrith Schopfer, Elsbeth Schütz, Andrea Steiner, Martin Steiner, Carolina von Däniken und Urs Voramwald ; 35 Jahre Vereinsmitglied Käthy Kehrli, Hans Schütz, Eduard von Arx, Simone von Däniken und Arnold Wülser; 40 Jahren Vereinsmitglied Silvia Bachmann, Siegfried Nitsche und Ruedi Voramwald; 50 Jahre Vereinsmitglied Käthi Belser und Silvia Spichiger; 55 Jahre Vereinsmitglied Verena Belser und Marlies Nussbaum. Der Verein bedankt sich bei dem langjährigen Fähnrich Walter Kehrli. Für den Bau des Jugendfestwagens dankt der Verein Walter und Käthy Kehrli. Ein grosses Dankeschön geht an Doris und Ruedi Voramwald für das Organisieren des Fisch- und Risottoessens. Für das Pflegen und Hegen des Schaukastens wird Sibylle Degen bedankt. Alle fleissigen Turnerinnen und Turner wurden mit einem Löffeli für ihren Einsatz im vergangenen Jahr geehrt.

Der Vorstand dankt dem Präsidenten Arnold Zubler für sein langjähriges Engagement und seine Arbeit im Verein und überreicht Ihm ein Geschenk.

Im neuen Vereinsjahr 2018 werden sowohl die Indiaca- wie auch die Unihockeymannschaften an verschiedenen Meisterschaften teilnehmen. Am 7.-9. September findet das Strassenfest in Niedergösgen statt. Weitere Anlässe sind auf der Homepage unter www.stvn.ch ersichtlich.