Mit Riesenschritten nähert sich der Chor dem 150. Jubiläum. Präsidentin Ina von Woyski konnte nebst Sängerinnen und Sängern Delegationen der Kirchgemeinde, des Kirchenmusikverbandes Olten-Gösgen und der Pastoralraumchöre St. Martin und St. Marien begrüssen. Sie dankte vor allem den Bässen, die heuer für das Kulinarische verantwortlich waren. Dirigent Reiner Schneider-Waterberg erläuterte das Jahresprogramm: Der Chor wird am Projekt „Auszüge aus Haydn’s Schöpfung“ des Pastoralraumes teilnehmen. Am Adventskonzert, vermutlich am 10. und 11. Dezember 2019 mit dem Motto „Best of Mauritiuschor“, greifen wir auf Schätze aus dem Repertoire zurück. Interessierte melden sich bei Präsidentin Ina von Woyski: fam.niedermann@bluewin.ch.

Text: Thomas Laube