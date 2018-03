Der BC Lenzburg - eine Vision wird wahr

Der Basketballclub Lenzburg (BC Lenzburg) wurde im März 2017 von jungen und jung-gebliebenen Basketballern gegründet, mit dem Ziel, der Fangemeinde des Basketballsports im Raum Lenzburg einen Heimathafen zu geben. Seit Jahren schon treffen sich immer wieder junge Spieler und Spielerinnen aus der Region jeweils in ihrer Freizeit auf den Basketballfeldern bei von Lenzburg. Jedoch hatten sie immer nur die Möglichkeit, dies bei schönem Wetter und Tageslicht zu machen.

Die 3 alten Hasen im Vorstand, Ueli Price (Präsident), Oliver Berger (Vizepräsident und bekannt als Basketballtrainer in bei Aarau) und Reto Anneler (Technischer Leiter und in Lenzburg als Turnlehrer bekannt) nahmen diese Basketballer zwischen 14 bis 18 Jahren als Anstoss, um einen Club zu gründen, der sich vor allem mit der Kinder- und Jugendförderung in dieser Sportart beschäftigen will.

Training und Sport ohne Druck

Mit viel Elan und Motivation konnten weitere junge Basketballer in den Vorstand und zur Mitarbeit im Verein beigezogen werden, so dass heute jeweils am Montagabend von 19.00 - 20.00h ein freies Training und Spielbetrieb unter Führung von 1-2 Trainern und am Mittwochnachmittag von 13.30 - 15.30h mit einem professionellen Basketballtrainer ein Training für die jüngeren (bis U13) Spieler stattfindet.

Es geht in erster Linie einmal darum, den jungen Nachwuchsspielern die Freude am Sport, die Freude am Spiel und die Freude am Basketball zu geben.

Turniere

Inzwischen konnte am Samstag, 17.03.2018, das 2. Turnier, durchgeführt werden und der Vorstand ist zufrieden. Auch wenn es aktuell noch eher ein Spieltag als ein Turnier mit Wettkampfgeist ist, so nahmen ca 40 Spielerinnen und Spieler daran teil. Neben den eigenen Junioren des BC Lenzburg waren Junioren aus Aarburg und Suhr sowie von U14-U18 Basketballern, welche in ihrer Freizeit in Lenzburg spielen mit von der Partie. Ziel ist es, dass auch mit dieser Alterskategorie künftig eine Mannschaft des BC Lenzburg zu entwickeln und in die Meisterschaft eintreten zu können.

Diese Turniere werden künftig weiterhin geplant und durchgeführt. Sie stehen jeden Juniormannschaft zur Teilnahme offen. Je nach Anzahl angemeldeter Teilnehmer wird das Konzept der Turniere jeweils angepasst (Fixer Zeitplan, Fixe Mannschaften usw).

Informationen

Der BC Lenzburg ist immer noch in der Gründerphase und es wird Mitte 2018 die erste Generalversammlung stattfinden. Dort wird der Vorstand mit den anwesenden Mitgliedern über das weitere Vorgehen diskutieren und allenfalls neue Konzepte ins Auge fassen.

Neue Wege gehen, neue Ideen umsetzen, heisst auch immer, dass man auf private Gönner, Sponsoren und Unterstützung angewiesen ist.

Wer sich für weitere Details des BC Lenzburg interessiert, findet die wichtigsten Angaben auch auf der Webseite www.bclenzburg.ch. Zudem ist der BC Lenzburg auch über Facebook zu finden.