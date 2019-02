Konfetti Langendorf, 20. Generalversammlung des Vereins für Kinder, Jugendliche und Familien

Zur 20. Generalversammlung des Vereins Konfetti konnten wir 15 anwesende Mitglieder am 25. Januar 2019 in den Räumlichkeiten des Mittagstisches in Langendorf begrüssen.

Eingestimmt wurden wir dieses Mal von unserem Referent Hansruedi Eichelberger aus der Umweltschutzkommission Langendorf, der uns eindrücklich die grünen Ziele des Dorfes unter dem Motto „Natürlich Langendorf“ erläuterte.

Mit einer stimmungsvollen, musikumrahmten Bilderschau liessen wir anschliessend das vergangene Jahr Revue passieren: Schneeschuhtour auf dem Weissenstein, die Frühlingsferienaktion bzw. Ferienpass, die Velotour mit reichhaltigem Brunch, das Hüttenwochenende auf der Backi im Jura, das Bobby-Car-Rennen, die Höhlenentdeckungstour im Nidleloch, der Babysitterkurs und die traditionellen Anlässe wie der Langendörfer Räbeliechtliumzug, der Fondueplausch und die Adventsfenster.

Die Grösse des Vereins hält sich stabil und zählt momentan 79 Familien- und Einzelmitglieder.

Wir freuen uns, dass dieses Jahr wieder ein vielfältiges Jahresprogramm angeboten werden kann. Bewährte Anlässe wie die Räbelichtliumzug mit der Schule, der Fondueplausch und die Adventsfenster werden nicht fehlen. In dieser Tradition hat auch das Backi-Hütten Wochenende seinen Platz gefunden. Winterplausch, Kasperlitheater, Bauernhofbesuch, Werken mit Taschenmesser und Bücherbörse runden das Programm ab.

Ganz besonders freuen wir uns auf unseren runden Geburtstag – Konfetti feiert dieses Jahr sein 20 jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums werden wir einen besonderen Anlass als Höhepunkt durchführen, das einmalige Sommerereignis, der Theaterzirkus WUNDERLPLUNDER ! Er wird bei uns gastieren und Kindern ab 7 Jahren die Gelegenheit geben, eine Woche selbst aktiv zu sein und in die Zirkuswelt einzutauchen.

Nähere Informationen zu allen Anlässen werden, sobald bekannt, jeweils auf der Vereins-Homepage www.konfetti-langendorf.ch aufgeschaltet.

Zurück zur GV 2019: Eliane Scherrer-Wagner und Wolfgang Schmid traten aus dem Vorstand zurück. Für den Einsatz über die vielen Jahre ganz herzlichen Dank! Nach kurzer Schnupperphase im Vorstand neu dabei ist Claudia Wiesemann. Der Vorstand hat sich somit neu formiert und setzt sich wie folgt zusammen: Eveline Studer (Präsidium), Marc Girardin (Kasse), Claudia Wiesemann (Aktuariat) und Karin Schwab (Beisitz).

Das Revisoren Amt wurde bestätigt und einstimmig gewählt: wir danken Ute Lepple und Matthias Studer für die Ausübung dieser Funktion.

Neben dem Vorstand sind viele weitere Personen am Gelingen der verschiedenen Anlässe beteiligt. Ihnen allen von Herzen ein grosses Dankeschön!

Beim anschliessenden späten Apéro, mit Wasser, Wein und leckeren kalten Platten wurden anregende Gespräche in stimmiger Atmosphäre weitergeführt. Die GV endete kurz vor Mitternacht.

Konfetti - Verein für Kinder, Jugendliche und Familien

4513 Langendorf

www.konfetti-langendorf.ch