Insgesamt sind 11,505 Tonnen Ware aus der Aktion «2x Weihnachten» in einer geräumigen Industriehalle in Olten eingetroffen. Dort werden sie von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firma Oltech sortiert und bedarfsgerecht in Schachteln umgepackt. Heime, Sozialregionen und Nothilfe-Organisationen werden die für sie bereitgestellte Ware abholen, um sie danach direkt an einkommensschwache Menschen im Kanton Solothurn zu verteilen.

Nicht nur die Empfänger der Pakete freuen sich auf die Aktion, auch Reto Geiser, Gruppenleiter «2x Weihnachten» der Firma Oltech unterstützt die Aktion mit viel Herzblut: «2x Weihnachten ist für mich das Highlight vom Jahr!». Geiser betreut die Aktion seit fünf Jahren und freut sich sehr, dass er so der Gesellschaft etwas zurückgeben kann.

Schweizweit wurden in diesem Jahr 58‘399 Geschenkpakete und 1‘888 Online-Pakete gespendet. Wir danken allen ganz herzlich, die sich bei dieser Aktion beteiligt haben und dabei Familien, Kinder und Erwachsene, die in einer schwierigen Lebenssituation sind und deren finanzielle Mittel oft auch für den täglichen Bedarf nicht ausreichen, unterstützt haben.

www.srk-solothurn.ch